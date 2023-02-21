Во вторник, 21 февраля, в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» из Франкфурта примет «Наполи». Встреча состоится на арене «Дойче банк Парк», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России поединок можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 22.45 мск. Команды рассудит арбитр Артур Соареш Диаш.

По мнению букмекеров, «Наполи» — фаворит игры. На победу гостей доступен коэффициент 2.20, вероятность этого результата составляет примерно 44%. Успех «Айнтрахта» доступен за 3.40 (29%), ничья оценена в 3.60 (27%).

Ставка в 1000 рублей на ничью позволит заработать 3600 рублей в случае благоприятного исхода. Чистая прибыль в этом случае составит 2600 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.12.

«Айнтрахт» не проиграл в 10 из 11 последних матчей. На то, что хозяева победят или вырвут ничью, можно поставить за 1.74.

В предыдущих пяти играх «орлы» забивали в среднем два гола за матч. Ставка на то, что «Айнтрахт» оформит больше одного мяча, доступна за 1.72.

При этом «Наполи» — самая результативная команда Италии. Неаполитанцы забили 56 мячей в 23 встречах серии А — примерно 2.4 гола за игру. Ставка на два и более мяча в исполнении гостей предложена за 2.13.

Условие «обе забьют» оценено в 1.68, обратное условие — в 2.20.

Больше всего мячей (44%) «Наполи» забивает с 31-й по 45-ю и с 61-й по 75-ю минуты. Котировка на гол в первый промежуток — 2.50, во второй — 2.43.

Букмекеры предположили, что матч с большой долей вероятности завершится одним из трех исходов: