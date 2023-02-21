0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Айнтрахт» — «Наполи»: где смотреть матч Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи» 21 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Во вторник, 21 февраля, в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» из Франкфурта примет «Наполи». Встреча состоится на арене «Дойче банк Парк», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России поединок можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 22.45 мск. Команды рассудит арбитр Артур Соареш Диаш.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Наполи

По мнению букмекеров, «Наполи» — фаворит игры. На победу гостей доступен коэффициент 2.20, вероятность этого результата составляет примерно 44%. Успех «Айнтрахта» доступен за 3.40 (29%), ничья оценена в 3.60 (27%).

Ставка в 1000 рублей на ничью позволит заработать 3600 рублей в случае благоприятного исхода. Чистая прибыль в этом случае составит 2600 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.12.

«Айнтрахт» не проиграл в 10 из 11 последних матчей. На то, что хозяева победят или вырвут ничью, можно поставить за 1.74.

В предыдущих пяти играх «орлы» забивали в среднем два гола за матч. Ставка на то, что «Айнтрахт» оформит больше одного мяча, доступна за 1.72.

При этом «Наполи» — самая результативная команда Италии. Неаполитанцы забили 56 мячей в 23 встречах серии А — примерно 2.4 гола за игру. Ставка на два и более мяча в исполнении гостей предложена за 2.13.

Условие «обе забьют» оценено в 1.68, обратное условие — в 2.20.

Больше всего мячей (44%) «Наполи» забивает с 31-й по 45-ю и с 61-й по 75-ю минуты. Котировка на гол в первый промежуток — 2.50, во второй — 2.43.

PARI. Создай свой дизайн и выиграй футболку. PARI и ФК «Пари НН» запустили креативную акцию

Букмекеры предположили, что матч с большой долей вероятности завершится одним из трех исходов:

  • ничья 1:1 доступна за 6.80;

  • победа «Наполи» 1:0 — за 8.40;

  • выигрыш неаполитанцев 2:1 — за 8.40.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Наполи
0
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года