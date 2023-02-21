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«Айнтрахт» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года

Прогноз на матч ЛЧ «Айнтрахт» — «Наполи» 21 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press
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21 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов прошлогодний победитель Лиги Европы немецкий «Айнтрахт» сыграет с итальянским «Наполи». Встреча состоится во Франкфурте на арене «Дойче Банк Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Стартовый свисток даст португальский арбитр Артур Соареш Диаш. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 22.45 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Наполи

Букмекеры больше верят в победу «Наполи» и выставили на этот исход коэффициент 2.20, что составляет примерно 44% вероятности. Успех «Айнтрахта» оценен в 3.40 (29%), ничья — в 3.60 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет 3600 рублей.

Команда Оливера Гласнера не проигрывает в десяти из 11 последних встреч. Победа хозяев или ничья (1Х) предложены за 1.72.

Поставить на тотал больше 2.5 гола предложено за 1.77, на ТМ 2.5 — за 2.12.

«Наполи» забивает в среднем по 2.43 мяча за матч. На два и более гола от гостей можно поставить за 2.13.

Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.67, обратный рынок доступен за 2.20.

Эксперты ждут активности и результативных действий от трех игроков: Виктора Осимхена (2.40), Хвичи Кварацхелии (2.80) и Рандаля Коло-Муани (3.20).

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.80.

На проход «Наполи» в следующий раунд котировка — 1.32, на продвижение по сетке «Айнтрахта» — 3.60.

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Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Наполи»

«Айнтрахт» и «Наполи» — нечастые участники плей-офф Лиги чемпионов: итальянский клуб всего в пятый раз вышел в весеннюю часть турнира, немецкий вообще впервые участвует в соревновании и сразу пробился в 1/8 финала. Конечно, и для тех и для других сейчас есть отличная возможность добиться очень серьезного достижения — все-таки они играют друг с другом, а не против условных «Сити», «ПСЖ» или «Реала».

С одной стороны, уровень турнира и ответственность за результат должны существенно сказаться на результативности встречи. С другой — «Айнтрахт» и «Наполи», кажется, не знают, что такое грустный футбол. Команда Лучано Спаллетти в восьми последних матчах во всех турнирах забивает два и более мяча и занимает четвертое место в списке самых результативных команд топ-5 лиг. А коллектив Оливера Гласнера выиграл предыдущие пять домашних встреч с общим счетом 16:4. В бундеслиге франкфуртцы — третья атакующая сила после «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

Наличие классных атакующих игроков и атакующая философия футбола не позволят соперникам скатать унылую ничью или ограничиться минимальной победой одной из команд.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.82.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Наполи
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