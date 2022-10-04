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Сегодня, 19:15

«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч Лиги чемпионов 4 октября 2022 года

Прогноз на матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» 4 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Харри Кейн, «Тоттенхэм».
Фото Global Look Press

4 октября в Лиге чемпионов состоится матч между «Айнтрахтом» и «Тоттенхэмом». Команды встретятся на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, стартовый свисток итальянца Даниэле Орсато прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер 3» в 21.45.

Лига чемпионов. Группа D
04 окт, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Тоттенхэм

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости имеют больше шансов на победу: поставить на успех «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 2.15, вероятность — примерно 46%. Выигрыш «Айнтрахта» доступен с котировкой 3.40 (28%), ничья идет за 3.60 (26%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3600 рублей.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода встречи намекают на преимущество «шпор»:

• ничья 1:1 идет за 6.90;

• победа гостей 2:1 — за 8.30;

• успех 1:0 — за 8.50.

Команды не слишком результативно стартовали в Лиге чемпионов: «Айнтрахт» выжал лишь один забитый мяч за два тура, «Тоттенхэм» — два. Верите, что предстоящий матч получится ярким? Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.15.

Также за четыре игры, которые команды провели на групповом этапе, ни в одной встрече не отличались сразу оба оппонента. Поставить на то, что впервые это произойдет в очном матче «Тоттенхэма» и «Айнтрахта», можно с коэффициентом 1.65, «обе забьют — нет» идет за 2.24.

При этом в целом по сезону коллективы неплохо действуют в атаке: «шпоры» забивают в среднем 2.1 гола за игру, «орлы» — 1.8. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча оценен в 2.55, ИТМ1 (1.5) — в 1.51. Эти рынки на гостей предложены с котировками 1.92 и 1.88 соответственно.

Харри Кейн, &laquo;Тоттенхэм&raquo;. «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: мощи Кейна не хватит для победы в гостях?

Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» 4 октября 2022 года

«Айнтрахт» тяжело вкатился в начало сезона, но сейчас набрал хороший ход: выиграл в трех последних матчах, в которых пропустил лишь один мяч. «Тоттенхэм» же после отличного старта сезона потряхивает: команда Антонио Конте дважды проиграла в трех последних встречах. Также на стороне «орлов» — домашний стадион, ведь «шпоры» вяло смотрятся на выезде: выжали лишь одну победу за пять матчей в этом сезоне. Также у гостей травмировано несколько важных игроков — Деян Кулушевски, Лукас Моура и Бен Дэвис.

Рекомендуемая ставка: «Айнтрахт» не проиграет за 1.75.

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ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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