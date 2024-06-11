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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Азербайджан — Казахстан: «ястребы» проиграли три последних матча

Прогноз на товарищеский матч Азербайджан — Казахстан 11 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки сборной Казахстана.
Фото Официальный сайт сборной Казахстана
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11 июня в венгерском городе Сомбатхей пройдет товарищеский матч между сборными Азербайджана и Казахстана. Игра на стадионе «Халадаш» начнется в 17.00 по московскому времени. Легальной трансляции встречи в России не будет.

Товарищеские матчи.
11 июн, 17:00. ()
Азербайджан
Казахстан

Букмекеры отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на успех «милли» можно с коэффициентом 2.34, вероятность этого исхода — примерно 41%. Выигрыш казахстанцев предложен с котировкой 3.30 (29%), ничья идет за практически те же 3.25 (30%).

Вероятность непоражения гостей оценена в 1.64.

Три наиболее возможных, по данным экспертов, результата встречи намекают на превосходство сборной Азербайджана:

• 1:1 — за 5.20;

• 1:0 — за 6.00;

• 0:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.61.

Рынок «обе забьют» идет за 1.91, обратный вариант — за 1.89.

Станислав Черчесов. Черчесов принял сборную Казахстана, но июньские товарняки смотрит со стороны. Осталась одна игра — с Азербайджаном

Прогноз и ставка на матч Азербайджан — Казахстан

Казахстан проведет последний матч перед тем, как Станислав Черчесов начнет работу с командой. «Ястребы» подошли к предстоящей встрече на серии из трех поражений: уступили Греции в стыковых матчах квалификации Евро-2024 (0:5) и в двух товарищеских играх — Люксембургу и Армении (по 1:2). Всего в 15 последних поединках у казахстанцев набралось восемь поражений. При этом команда отличилась в 13 из этих встреч. Азербайджан тоже не всегда впечатлял результатами (те же семь побед в 15 предыдущих матчах), но часто удачно действовал у чужих ворот — забил в 10 из 15 прошлых поединков.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.91.

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