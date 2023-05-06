6 мая лидер Первой лиги «Балтика» сойдется с командой из другого конца турнирной таблицы — «Кубанью». Игра 30-го тура пройдет на стадионе «Калининград» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Артур Федоров.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на викторию «Балтики» можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 66% вероятности исхода. Успех гостей оценен котировкой 6.94 (12%) — это наименее ожидаемый результат матча. Ничья идет за 4.16 (22%).

Ждете победу лидера чемпионата? Ставка в 1000 рублей на калининградцев при благоприятном итоге принесет 1450 рублей.

В первом круге «Балтика» и «Кубань» закончили с нулями на табло. «Мирный» исход оказался уже третьим в истории противостояния, которая насчитывает три поединка. Ждете, что краснодарцы вновь как минимум не уступят? Этот рынок доступен за 2.60.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.32, Ф2(+1.5) — за 1.55.

• Ф1(0) дана за 1.15, Ф2(0) — за 4.90.

«Балтика» — самая забивная команда Первой лиги. За 29 туров коллектив Сергея Игнашевича наколотил 49 мячей, это 1,69 гола в среднем за 90 минут. Правда, сейчас калининградцы не слишком остро действуют у чужих ворот — в последних семи играх лишь раз оформили больше одного точного выстрела и трижды не отличились совсем.

Верите, что «балтийцев» прорвет? Индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 мяча можно взять за 1.71, ИТМ1(1.5) — за 2.06.

«Кубань» отличается гораздо реже — всего 1,10 гола в среднем за матч (32 результативных удара за 29 туров). ИТБ2 (1.5) представлен за 5.22, ИТМ2 (1.5) — за 1.12.

Прогноз и ставка на матч Первой лиги «Балтика» — «Кубань»

«Балтика» лидирует в чемпионате, но находится не в лучшем состоянии: в последних пяти турах четыре раза сыграла вничью, трижды не забив ни одного мяча. «Кубань» же, наоборот, на финише сезона набрала форму и не проигрывает на протяжении восьми матчей. За это время команда даже выбралась из зоны вылета. Также краснодарцы еще ни разу не уступали калининградцам — все три встречи между ними завершились «мирно».

Рекомендуемая ставка: «Кубань» не проиграет за 2.60.

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