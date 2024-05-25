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Сегодня, 11:15

«Балтика» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 25 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Балтика» — «Локомотив» 25 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Антон Миранчук и Тимур Сулейманов («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram
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В одном из матчей 30-го тура РПЛ сойдутся «Балтика» и «Локомотив» — хозяевам необходимо победить и дождаться поражения одного из конкурентов для избежания прямого вылета. Игра на «Ростех Арене» в Калининграде начнется в 16:30 по московскому времени. Рассудит команды бригада Владислава Безбородова. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Эфир стартует в 16:20 мск.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Локомотив

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, шансы калининградцев выглядят более предпочтительными: их победа доступна с котировкой 2.28, вероятность этого исхода — около 42%. Успех «Локомотива» можно взять с котировкой 3.00 (33%), «мирный» результат идет за 3.75 (25%).

Команды встречались в нынешнем сезоне уже трижды, и москвичи пока не потерпели ни одного поражения (победа и две ничьи). Вероятность того, что они не уступят и в предстоящем поединке, оценена в 1.67.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на превосходство калининградцев:

• 1:1 — за 6.20;

• 2:1 — за 8.20;

• 1:0 — за 9.00.

Игроки &laquo;Балтики&raquo;. «Балтика» — «Локомотив»: команда Игнашевича может избежать прямого вылета

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.52, обратный вариант дан за 2.41.

Комбинированная ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча доступна за 1.80.

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