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Прогнозы на спорт

29 марта, 16:25

«Балтика» — «Пари НН»: команда Юрана проиграла семь из восьми последних матчей на выезде

Прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Пари НН» 30 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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30 марта в 22-м туре чемпионата России «Балтика» примет на своем поле «Пари НН». Игра на «Арене Ростек» в Калининграде начнется в 17.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 17.15 мск. Главный арбитр — Евгений Кукуляк.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 17:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:0
Пари Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом матча «Балтику». На победу хозяев предложено поставить за 2.45, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.00 (33%), успех «Пари НН» — за 3.35 (26%).

В первом круге соперники не забили ни разу и поделили очки. Эксперты думают, что предстоящий матч снова не поразит количеством голов: ТБ 1.5 идет за 1.63, ТМ 1.5 — за 2.23.

Условие «обе забьют» доступно за 2.29, противоположные «обе забьют — нет» предложены за 1.60.

 
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На то, что «Пари НН» не проиграет в Калининграде, котировка — 1.58.

Высокие коэффициенты на варианты «Балтика» выиграет хотя бы тайм» и «Пари НН» выиграет хотя бы тайм» - 1.81 и 2.22 соответственно.

Хотя бы один гол в исполнении нижегородцев можно взять за 1.63.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Пари НН»

«Пари НН» — одна из худших команд РПЛ по игре в гостях: в 10 матчах команда Сергея Юрана набрала всего пять очков. До победы над «Рубином» в предыдущем туре у нижегородцев было пять поражений подряд на чужом поле в РПЛ и семь с учетом Кубка России.

 
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«Балтика» дома с точки зрения набранных очков не блещет, но она грызется со всеми и показывает очень достойный футбол. Помните, как в Кубке калининградцы обыграли «Зенит»? Да, это случилось на их поле. Учитывая, что «Пари НН» предстоит тяжелый перелет и игра перед чужими фанатами, высока вероятность непоражения хозяев.

При этом вряд ли команды порадуют результативностью: «верх» прошел всего в одном из пяти последних домашних матчей «Балтики» и ни разу в трех предыдущих гостевых у «Пари НН».

Рекомендуемая ставка: «Балтика» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.73.

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