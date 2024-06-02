2 июня в суперфинале Кубка России сойдутся «Балтика» и «Зенит». Начало игры на арене «Лужники» в Москве — в 18.00 мск. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 17.50 мск. Команды рассудит Сергей Карасев.

Эксперты сулят парням Сергея Семака очередной трофей. На победу номинальных гостей представлен коэффициент 1.52, что примерно соответствует 64% вероятности. Ничья в основное время доступна за 4.50 (22%), выигрыш калининградцев — за 6.60 (14%).

Итоговый триумф «Зенита» в турнире представлен за 1.27. Успех его соперника — за 3.80.

Фора (+1) на «Балтику» есть в линии по 1.99. Альтернативная опция на петербуржцев — по 1.86.

Сине-бело-голубые взяли верх в трех очных встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне команды Сергея Игнашевича? Тогда возьмите 1Х за 2.68.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в близкие 1.85. Обмен результативными ударами идет за 2.08, обратный рынок получил котировку 1.75.

Эксперты считают, что наиболее вероятна победа парней Сергея Семака со счетом 1:0. На этот исход дан коэффициент 5.00.