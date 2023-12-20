20 декабря в Каталонии в 18-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Альмерией». Встреча команд пройдет на Олимпийском стадионе, стартовый свисток арбитра Гуильермо Куадры Фернандеса прозвучит в 21.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet настаивают, что победу в предстоящем матче одержат хозяева. На «Барселону» в линии выставлен коэффициент 1.15, это примерно 87% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.75 (11%), успех «Альмерии» — за 15.75 (2%).

Эксперты считают, что каталонцы разгромят соперника: Ф1(-1.5) идет за 1.40, Ф1(-2.5) — за 2.09. Подстраховать гостей с форой (+1.5) можно за 2.80.

Тотал больше 2.5 мяча не прошел ни в одном из двух последних матчей между этими командами. При этом «верх» в предстоящей встрече предложено взять за скромные 1.27, а «низ» — за 3.52.

Если «Барселона» забьет минимум трижды, сыграет коэффициент 1.48. Если же «Альмерия» хоть раз поразит ворота соперника, тогда пройдет пари за 1.79.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу коллектива Хави за 7.25.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Альмерия»

«Барселона» будет предельно мотивирована и зла в предстоящей игре, потому что в трех последних матчах во всех турнирах команда не добилась побед. Из-за поражения от «Жироны» (2:4) и ничьей с «Валенсией» (1:1) каталонцы отстают от лидера уже на девять очков и занимают только четвертую строчку — стыдные показатели для одного из фаворитов ла лиги.

«Альмерия» с пятью баллами замыкает таблицу и является абсолютным фаворитом на вылет в сегунду. В 17 встречах она пропустила уже 39 мячей — это больше двух в среднем за 90 минут. В Каталонии от разъяренных сине-гранатовых она получит еще больше.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 1.76.

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