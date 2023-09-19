19 сентября «Барселона» начнет путь на групповом этапе Лиги чемпионов. На Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса каталонцы примут слабейшую команду квартета H — «Антверпен». Румынский рефери Раду Петреску даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на триумф сине-гранатовых — 1.19, что составляет около 83% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 14.0 (6%) — это наименее реалистичный исход поединка. Ничья доступна с котировкой 7.80 (11%).

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Команда Марка ван Боммела — однозначный аутсайдер не только предстоящей встречи, но и всего квартета. Эксперты не верят даже в то, что бельгийцы хотя бы не уступят на Олимпийском стадионе. Коэффициент на этот рынок — 5.01. Друг с другом клубы еще не пересекались ни разу в истории, для «Антверпена» это вообще первый заход в групповой этап ЛЧ.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога противостояния включили в себя только победы каталонцев:

• 2:0 — за 6.60;

• 3:0 — тоже за 6.60;

• 2:1 — за 8.80.

Оба клуба в этом сезоне показывают неплохую результативность: сине-гранатовые отличаются в среднем 2,6 раза за 90 минут, красные — 1.89. Тотал больше 3.5 мяча на предстоящий матч доступен за 1.94, ТМ 3.5 — за 1.90.

При этом аналитики крайне сомневаются, что голами на Олимпийском стадионе отметятся сразу обе команды. Особенно после последнего тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» уничтожила «Бетис» на домашнем стадионе (5:0). Рынок «обе забьют» идет за 4.41, обратный вариант — за 1.20.

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