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Сегодня, 17:15

«Барселона» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» 26 октября 2022 года
Артем Белинин
Садио Мане.
Фото Global Look Press
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26 октября в пятом туре Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «Бавария». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на «Камп Ноу», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа C
26 окт, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Бавария

Букмекерская компания БЕТСИТИ внезапно посчитала фаворитами каталонцев. Поставить на победу «Барселоны» можно за 2.32, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Баварии» оценен в 2.90 (22%), ничья — в 4.00 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае их триумфа выплата составит 2900 рублей.

Если считаете, что «Бавария» не проиграет «Барселоне», как и в пяти матчах до этого, оформите ставку за 1.65.

Можете подстраховаться при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.74, Ф2(0) — за 2.17.

Аналитики ожидают результативную встречу, и не просто так. В десяти прошедших матчах каталонцев «верх» по голам прошел шесть раз, у мюнхенцев — семь раз. Коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.42, на ТМ 2.5 — 3.00.

А вот с вариантом «обе забьют» все сложнее — дело в том, что команды в последних десяти играх во всех турнирах забивали сами, но редко давали забить себе. Так, «Барселона» и отличилась, и пропустила всего два раза, «Бавария» — четыре. Но эксперты все равно предрекают голевую перестрелку за скромные 1.46.

Ждете голов от кого-то персонально? Судя по котировкам, лучшие шансы отличиться у Роберта Левандовски (1.65) и Садио Мане (2.50).

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 8.50.

Хави. «Барселона» — «Бавария»: команду Хави ждет падение в Лигу Европы

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Бавария»

«Барселона» уже практически покинула Лигу чемпионов, и победить «Баварию» было бы неплохим финальным аккордом. Однако шансов на это не очень много, несмотря на котировки, — мюнхенцы вряд ли приедут на «Камп Ноу» вторым составом, обычно они доигрывают групповой этап до конца и об отпуске не думают. Так что каталонцам будет привычно тяжело, тем более «Бавария» в отличной форме (выиграла шесть из последних семи матчей). А зная специфику клубных отношений, Нагельсманн и команда наверняка почтут за честь отправить «Барселону» в Лигу Европы окончательно. Так что смело можно ждать положительного результата от немцев — но не факт, что победы.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.65.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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ФК Бавария
ФК Барселона
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