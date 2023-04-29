КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Барселона» — «Бетис»: где смотреть матч ла лиги 29 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Бетис» 29 апреля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

29 апреля «Барселона» примет «Бетис» в 32-м туре ла лиги. Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит судейская бригада Карлоса дель Серро Гранде. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 32-й тур
29 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Бетис

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.36, это около 71% вероятности. Выигрыш севильцев предложен с котировкой 9.00 (11%). Ничья доступна за 5.38 (18%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае удачного итога принесет 5380 рублей.

Предыдущая схватка соперников на «Камп Ноу» закончилась минимальным триумфом зелено-белых (1:0). На то, что Мануэль Пеллегрини и компания как минимум не уступят, дан курс 3.34.

Средняя результативность «Бетиса» в последних пяти поединках — ровно один точный удар за 90 минут. Каталонцы на этом же отрезке оформили 0.40 гола. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

«Блауграна» пробила ворота севильцев в трех встречах подряд. Серия «Бетиса» против каталонцев еще длиннее — десять игр с голами. Вариант «обе забьют» доступен за 2.05, обратный рынок — за 1.78.

В прошлом туре Роберт Левандовски отличился за «Барселону» впервые за пять матчей и считается наиболее вероятным автором гола «Бетису». Результативный выстрел поляка оценили в 1.59.

Мохамед Салах (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Салах и Гакпо погнут хлипкие «шпоры» и заберут у Кейна место в еврокубках

Парни Хави — лучшие в Испании по пропущенным мячам. В воротах Марка-Андре тер Штегена побывало всего 11 голов за 31 тур. На то, что зелено-белые не огорчат немца на «Камп Ноу», представлен коэффициент 1.98.

Три самых вероятных исхода поединка, по версии аналитиков, намекают как раз на викторию «Барсы» с сухим счетом:

  • 2:0 — за 6.53;

  • 1:0 — за 7.14;

  • 3:0 — за 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Бетис
0
Читайте также
Актер Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет
МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ
Момент смертельного ДТП с участием мотоцикла и такси в Москве попал на видео
В Совбезе заявили о необходимости полного разгрома киевского режима
Популярное видео
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
В СКА поменяли тренеров
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Гуськов: итоги сезона МХЛ, победа «Чайки», планы лиги
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Ак Барс» цепляется за последний шанс
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Панин остается в Уфе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рома» — «Милан»: где смотреть матч 29 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире