31 декабря в 15-м туре чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Эспаньол». Встреча начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Камп Ноу», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр дерби — Матеу Лаос.

Букмекерская компания БЕТСИТИ не верит в гостей. Поставить на них можно с котировкой 15.0, это примерно 6% вероятности. Ничья доступна за 7.20 (13%), успех «Барселоны» идет за 1.22 (81%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 7200 рублей.

Если считаете, что «Эспаньол» не уступит в дерби, оформите ставку за 4.60.

Добавить шансов на победу гостям или улучшить котировку на успех «Барсы» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.61, Ф2(+1.5) — за 2.40.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 они оценили в 1.44. ТБ 3.5 можно взять за 2.14.

Также аналитики сочли более вероятным вариант «обе забьют — нет». Он идет с коэффициентом 1.79, обратный исход — 2.03.

В последней встрече в феврале 2022 года «Эспаньол» забил «Барселоне» дважды. Если считаете, что гости отличатся — поставьте на это за 1.90.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «блауграны» за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Эспаньол»

«Барселона» обыгрывает «Эспаньол» без перерыва с 2009 года. За это время никаких революционных преобразований у гостей не случилось, так что шансов на победу у них практически нет. Вопрос в том, как крупно их размажет «блауграна». Роберт Левандовский получил временное спасение от дисквалификации и выйдет на поле — значит, стоит обратить внимание на «верх».

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 за 2.14.