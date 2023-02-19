19 февраля в 22-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Кадисом». Матч лидера и одного из аутсайдеров ла лиги состоится в Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Пабло Гонсалес Фуэртес.

Букмекеры считают «Барселону» абсолютным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.20, вероятность такого исхода — примерно 83%. Ничья доступна за 7.00 (14%), успех «Кадиса» — за 16.5 (3%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 7000 рублей.

«Кадис» проиграл «Барселоне» только один из пяти последних матчей. Вариант Х2 оценен в 4.90.

Также можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.36, Ф2(+2.5) — за 1.52. Гандикапы (-1.5) и (-2.5) в пользу каталонцев оценены в 1.59 и 2.55 соответственно.

В среднем в матчах и той, и другой команды забивается 2.38 мяча. ТБ 2.5 в предстоящей встрече оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.34.

Аналитики не верят, что «Кадис» отличится в ближайшей игре. Коэффициент на гол гостей — 2.22. По этой причине высока котировка и на вариант «обе забьют» — 2.45. На «обе забьют — нет» — 1.55.

На 15-й в ла лиге гол Роберта Левандовски можно поставить за 1.55, на результативный удар Ансу Фати — 2.30, на забитый мяч Рафиньи — 3.20.