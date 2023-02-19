19 февраля «Барселона» сыграет с «Кадисом». Матч 22-го тура чемпионата Испании пройдет в Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — Пабло Гонсалес Фуэртес.

«Барселона» — абсолютный фаворит встречи, по мнению букмекеров. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.20, вероятность этого исхода — примерно 83%. Ничья идет за 7.00 (14%), успех «Кадиса» — за 16.5 (3%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационной победы выплата составит 16 500 рублей.

«Кадис» проиграл «Барселоне» только один из пяти последних матчей. Вариант Х2 оценен в 4.90.

Также можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.36, Ф2(+2.5) — за 1.52. Гандикапы (-1.5) и (-2.5) в пользу каталонцев оценены в 1.59 и 2.55 соответственно.

В среднем в матчах и той, и другой команд забивается 2.38 мяча. ТБ 2.5 в предстоящей встрече оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.34.

Аналитики не верят, что «Кадис» отличится в ближайшей игре. Коэффициент на гол гостей — 2.22. По этой причине высока котировка и на вариант «обе забьют» — 2.45. На «обе забьют — нет» — 1.55.

На 15-й в ла лиге гол Роберта Левандовски можно поставить за 1.55, на результативный удар Ансу Фати — 2.30, на забитый мяч Рафиньи — 3.20.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Кадис»

Каталонцы очень ярко играют в 2023 году: забрали Суперкубок Испании, вышли в полуфинал Кубка Короля и оторвались от «Реала» в чемпионате на восемь очков. Каталонцы выиграли девять матчей во всех турнирах и трижды сыграли вничью, в том числе с «МЮ» в первой встрече раунда плей-офф Лиги Европы (2:2).

Команда Хави по-прежнему много забивает (20 мячей в 10 встречах) и мало пропускает (пять голов на том же отрезке). У будущих соперников «бланкос» ситуация в разы хуже: три победы, две ничьи и два поражения в семи играх. В двух из трех предыдущих матчей команда Серхио Гонсалеса всухую одолела «Жирону» и «Мальорку» (по 2:0), но оба этих успеха были уничтожены мощным проигрышем «Атлетику» (1:4).

В первом круге «Барса» и «Кадис» также порадовали болельщиков голами — каталонцы победили 4:0. Сейчас сине-гранатовые стали еще мощнее, а вот коллектив из Андалусии точно не прибавил, так что результат предстоящей игры не станет сенсационным.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.76.