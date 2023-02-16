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Сегодня, 18:15

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 16 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press
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16 февраля в Каталонии пройдет главный матч раунда плей-офф Лиги Европы — «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встречу примет стадион «Камп Ноу», стартовый свисток итальянского арбитра Маурицио Мариани прозвучит в 20.45 по московскому времени. Посмотреть битву топ-команд Англии и Испании в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru с 20.30 мск.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Манчестер Юнайтед

Букмекеры считают, что у «Барселоны» значительно больше шансов выиграть первый матч двухраундового противостояния. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.76, вероятность подобного исхода — примерно 57%. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «МЮ» — за 4.70 (19%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 4700 рублей, а чистая прибыль составит 3700 рублей.

Аналитики не слишком верят в «МЮ» и считают, что команда тен Хага вряд ли избежит поражения на выезде. Вариант Х2 идет за 2.14.

Манкунианцы забивают по два и более мяча в последних семи встречах, а каталонцы отличились в 16 матчах подряд. Если считаете, что на двоих соперники оформят минимум три мяча, возьмите такое условие за 1.71. ТМ 2.5 оценен в 2.22.

Обмен голами предложен за 1.71, противоположный исход — за 2.14.

Лидеры атаки команд — Роберт Левандовски и Маркус Рэшфорд. Поляк забил 23 мяча в 27 матчах во всех турнирах, англичанин — 21 в 34 встречах. На гол форварда «Барсы» котировка — 1.80, на результативный удар вингера «МЮ» — 3.20.

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Отличный коэффициент на победу гостей хотя бы в одном тайме — 2.55.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.40.

Успех «Барселоны» по итогам двух матчей и ее выход в 1/8 финала можно оформить за 1.71, триумф «МЮ» — за 2.22.

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ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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