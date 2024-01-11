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«Барселона» — «Осасуна»: где смотреть матч Суперкубка Испании 11 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна» 11 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Илкай Гюндоган («Барселона»).
Фото Global Look Press
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11 января «Барселона» и «Осасуна» зарубятся за выход в финал Суперкубка Испании. Поединок пройдет в Саудовской Аравии, а примет его стадион «Мрсул Парк» в Эр-Рияде. Начало в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Алехандро Муньис. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 21.55 мск.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
11 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Барселона
Осасуна

Аналитики букмекеров отдали предпочтение «Барсе». Победу каталонцев предложили за 1.42, это соответствует примерно 67% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 5.23 (19%), успех красных — за 7.24 (14%).

Верите в непоражение памплонцев в основное время? На это событие дали котировку 3.02.

«Обе забьют» оценили в 1.81, коэффициент на обратный вариант — 2.02. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.43.

Роберт Левандовски и&nbsp;Ферран Торрес (&laquo;Барселона&raquo;). Разобранная «Барса» идет за 15-м Суперкубком Испании. Вся надежда — на Левандовски

Триумф сине-гранатовых с форой (-1.5) можно сыграть за 2.07. Рынок Ф2 (+1.5) ждет вас за 1.78.

На выходных «Барса» прошла дальше в Кубке Испании, но получила две пробоины от «Барбастро» из третьего дивизиона (3:2). Индивидуальный тотал «Осасуны» больше одного гола представлен за 2.65.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, 2:0 в пользу блауграны. Такой счет идет за 7.40.

Футбол
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ФК Барселона
ФК Осасуна
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