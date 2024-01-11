11 января в Саудовской Аравии состоится второй полуфинал Суперкубка Испании — «Барселона» сыграет с «Осасуной». Встреча пройдет в Эр-Рияде на стадионе «Мрсул Парк». Арбитр Алехандро Муньис даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 21.55 мск.

Аналитики букмекеров не сомневаются в победе сине-гранатовых: поставить на парней Хави можно с коэффициентом 1.42, что составляет около 67% вероятности. Выигрыш «Осасуны» доступен за 7.24 (14%). Ничья — за 5.23 (19%).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.43.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.81. Обратный рынок дали за 2.02.

Эксперты не верят в то, что красные пробьются в финал Суперкубка Испании: эту опцию оценили в 4.65. Итоговый проход «Барселоны» предложили с котировкой 1.20.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Осасуна»

В последний раз сине-гранатовые играли на ноль больше месяца назад — одолели «Атлетико» с минимальным счетом (1:0). С тех пор каталонцы не уберегли ворота в семи встречах подряд и пострадали даже от «Барбастро» из третьего дивизиона — получили две пробоины и с трудом вырвали победу в 1/16 Кубка Испании (3:2). Памплонцы не уходили с поля без гола с начала октября, когда попали под мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (0:4). Результативная серия «Осасуны» насчитывает уже 11 матчей — оборона «Барсы» находится не в том состоянии, чтобы ее прервать.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.94.