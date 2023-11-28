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«Барселона» — «Порту»: без тер Стегена каталонцы не сохранят ворота на замке

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Порту» 28 ноября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Марк-Андре тер Стеген.
Фото Global Look Press
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28 ноября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» в Каталонии примет «Порту». Соперники сойдутся на резервном стадионе испанцев «Олимпико», игра начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 2» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Стартует эфир в 22.45 мск. Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

Лига чемпионов. Группа H
28 нояб, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Порту

«Барселона» — мощный фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу испанского клуба можно поставить за коэффициент 1.53, это приблизительно 65% вероятности исхода. Виктория «Порту» предложена за 6.13 (14%), ничья — за 4.55 (21%).

Если португальцы не уступят каталонцам так же, как «Шахтер» в предыдущем туре, сыграет котировка 2.64.

А еще вы можете подстраховать «драконов» с форой (+1.5) гола за 1.58 — тоже неплохой вариант.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.15.

Условие «обе забьют» можно взять за 1.85, при этом хотя бы один гол в исполнении гостей котируется достаточно высокими 1.62.

Роберт Левандовски — несомненный фаворит экспертов на взятие ворот в этой игре. Его точный удар приходится за 1.81.

Килиан Мбаппе (&laquo;ПСЖ&raquo;). «ПСЖ» неудержим дома в ЛЧ, а Мбаппе забивает всем подряд. Подкошенный травмами «Ньюкасл» останется последним в группе

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Порту»

Удивительно высокий коэффициент предложен на гол «Порту». При этом португальцы забили в семи из восьми предыдущих встреч во всех турнирах. Но дело даже не в этом, а в посредственной игре «Барселоны» в обороне. В последнем туре ла лиги каталонцы пропустили от «Райо Вальекано» (1:1), до этого вынули мяч из ворот с «Алавесом» (2:1) и в двух играх с «Шахтером» в ЛЧ (2:1 и 0:1). Португальцы явно способны повторить достижение перечисленных команд. Тем более у хозяев не будет травмированного Марк-Андре тер Стегена, которого заменит 24-летний Иньяки Пенья — это не самый опытный и мастеровитый голкипер.

Рекомендуемая ставка: гол «Порту» за 1.62.

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