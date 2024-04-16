16 апреля «ПСЖ» навестит «Барселону» в ответной четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов. Дома команда Луиса Энрике уступила (2:3). Игра на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Иштван Ковач из Румынии. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 21.45 мск.

Специалисты букмекерской компании Winline отдали предпочтение сине-гранатовым: взять успех «Барселоны» предложили с коэффициентом 2.25, это около 37% вероятности. Ничью оценили в 3.95 (30%). Победа команды Луиса Энрике доступна за 3.00 (33%).

Считаете, что «ПСЖ не уступит в основное время? Поставить на опцию Х2 можно за 1.71.

Тотал больше трех голов представлен за 1.70, ТМ 3 — за 2.16. «Обе забьют» идет за 1.40, обратный вариант — за 2.95.

В каждой домашней встрече нынешней ЛЧ парни Хави отличились как минимум дважды. Продолжение тренда и ТБ 1.5 мяча в исполнении каталонцев имеется за 1.75.

Аналитики не верят в то, что игра перейдет в дополнительное время, и дали рынок «овертайма не будет» за 1.15. На то, что поединок не закончится по итогам 90 минут, выставили котировку 4.70.

Три самых вероятных результата противостояния, по версии экспертов, указывают на победу «Барсы» или ничью:

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