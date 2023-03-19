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«Барселона» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 19 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Реал» 19 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Серхи Бускетс.
Фото Global Look Press
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19 марта в Испании состоится самый ожидаемый матч выходных: «Барселона» и «Реал» сойдутся на стадионе «Камп Ноу» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром выступит Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.

Испания. Ла Лига. 26-й тур
19 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение каталонцам, на победу которых выставлен коэффициент 2.21, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья идет за 3.54 (26%), успех «Реала» — за 3.34 (29%).

Ставка в 1000 рублей на мадридцев в случае их триумфа принесет выплату в 3340 рублей, а чистая прибыль составит 2340 рублей.

Отличная котировка на то, что команда Карло Анчелотти не уступит, — 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.93, ТМ 2.5 — также за 1.93. Но нужно учесть, что в последних семи из восьми очных игр соперники пробили «верх».

Обмен голами оценен в 1.76, условие «обе забьют — нет» — в 2.08.

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Кто откроет счет? «Барса» — 1.82, «Реал» — 2.28, никто — 8.50.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:1 за 6.51.

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