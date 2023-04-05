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«Барселона» — «Реал»: где смотреть полуфинал Кубка Испании 5 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Испании «Барселона» — «Реал» 5 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Винисиус.
Фото Global Look Press
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5 апреля «Барселона» в ответном матче полуфинала Кубка Испании примет «Реал». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры с 21:45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ». Класико обслужит бригада арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры. Первый поединок завершился победой каталонцев со счетом 1:0.

Испания. Кубок. 1/2 финала
05 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом команду Хави: поставить на успех «блауграны» можно с коэффициентом 2.26, это примерно 42% вероятности. Победа «бланкос» идет за 3.00 (31%), ничья предложена за 3.34 (27%).

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Проход «Барселоны» в финал по итогам двух встреч оценен в 1.26, успех «Реала» — в 3.86.

Команды пробили тотал больше 2.5 мяча в восьми из девяти предыдущих поединков. ТБ 2.5 на предстоящий матч доступен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99.

В семи из девяти прошлых класико команды забивали друг другу. Обмен голами в этот раз можно взять за 1.68. Обратный рынок предложен за 2.17.

Самые вероятные авторы забитых мячей у команды: Роберт Левандовский и Карим Бензема. Гол поляка оценен за 2.10, а француза — за 2.31.

Хави. «Барселона» выиграла у «Реала» три последних матча. Тогда зачем Хави бояться соперника?

«Реал» не проигрывает в пяти из семи выездов на «Камп Ноу». Победа или ничья мадридцев в основное время доступна за 1.63.

Самый вероятный счет матча — 1:1. Поставить на него можно за 6.00.

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«Барселона» — «Реал»: прогноз на полуфинал Кубка Испании 5 апреля 2023 года