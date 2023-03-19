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Сегодня, 16:15

«Барселона» — «Реал»: мадридцы наконец реализуют преимущество над соперником

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Реал» 19 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Лука Модрич.
Фото Global Look Press
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19 марта в Испании состоится четвертое в сезоне класико — «Барселона» и «Реал» сойдутся на стадионе «Камп Ноу» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром выступит Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.

Испания. Ла Лига. 26-й тур
19 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Реал

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Барселону» фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.08, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Реала» — за 3.80 (25%).

Ставка в 1000 рублей на гостей из Мадрида в случае их успеха принесет выплату в 3800 рублей.

Вариант Х2 предложен за 1.80. Правда, из четырех последних очных встреч «бланкос» не уступили только в одной.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 доступны за одинаковые 1.92. Только в одном из семи прошлых матчей команды не пробили «верх».

Удивительно, но условие «обе забьют» идет за крупные 1.75, а «обе забьют — нет» — за 2.12.

Обычно класико получается горячим — игроки часто фолят и зарабатывают желтые карточки (не обходится и без красных). ТБ 24.5 фола оценен в 1.60, ТБ 25.5 — в 1.83.

За 1.77 можно взять шесть и более «горчичников» в игре. В последнем матче, который состоялся 2 марта в Кубке Испании, команды на двоих схватили как раз шесть предупреждений.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал»

Последний матч между командами состоялся чуть больше двух недель назад, и тогда «Барселоне» очень повезло. В первом матче Кубка Испании каталонцы победили 1:0, нанеся в три раза меньше ударов по воротам, чем соперник. «Реал» в целом выглядел бодрее и острее, но не реализовал преимущество.

По сравнению с предыдущей встречей в ближайшей сине-гранатовым поможет Левандовски, но это вряд ли сильно изменит суть происходящего. «Реал» снова должен повести игру и на этот раз обязан забить хотя бы исходя из теории вероятности — в последний раз мадридцы не отличились в двух класико подряд четыре года назад. А сейчас каталонцы не такие мощные, чтобы сдержать соперника и выиграть трижды кряду.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал
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