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Сегодня, 10:15

«Барселона» не распустит павлиний хвост». Павел Занозин спрогнозировал непопулярный результат в класико

Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press
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5 апреля в 22.00 по московскому времени «Барселона» и «Реал» сыграют в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Первая встреча завершилась победой каталонцев со счетом 1:0. Прогноз на матч дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Павел Занозин.

Испания. Кубок. 1/2 финала
05 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Реал

В какой форме «Барселона»

Сине-гранатовые мчатся к первому с 2019 года титулу чемпионов Испании. В 27 матчах ла лиги одержаны 23 победы при двух ничьих и двух поражениях. Если по забитым мячам каталонцы немного уступают «Реалу» (53:57), то по пропущенным намного превосходят своего главного оппонента (9:21). В последнем туре в гостях был разгромлен главный аутсайдер чемпионата — «Эльче» (4:0). Голами отметились Роберт Левандовски (дубль), Ансу Фати и Ферран Торрес. Польский нападающий продолжает лидировать в списке бомбардиров ла лиги с 23 (17+6) очками.

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Но ограничиваться победой в чемпионате подопечные Хави не хотят. В их планах — сделать золотой дубль. Команда в шаге от выхода в восьмой финал Кубка Испании за 10 последних сезонов. В первой встрече с «Реалом» было добыто минимальное преимущество благодаря автоголу Эдера Милитао в первом тайме. На своем поле «Барселона» в нынешнем сезоне потерпела всего одно поражение — от «Баварии» в Лиге чемпионов. Отбыл дисквалификацию и готов вернуться в стартовый состав Рафинья. В лазарете по-прежнему пребывают четыре футболиста: Педри, Усман Дембеле, Френки де Йонг и Андреас Кристенсен.

 
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В какой форме «Реал»

В отличие от каталонцев, для мадридцев еще продолжается еврокубковый сезон. 12 апреля им предстоит провести первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Челси». Однако Карло Анчелотти вряд ли в данный момент обеспокоен подготовкой к «аристократам», в воскресенье уволившим главного тренера. Первостепенная задача — пройти «Барселону» в Кубке Испании.

В первом матче Карим Бензема и Ко владели подавляющим преимуществом: 63:35 в процентном соотношении по владению мячом, 13:4 по ударам, 11:2 по угловым. Но вместо положительного результата последовало нелогичное поражение из-за автогола Милитао. Несмотря на большое количество подходов к штрафной «Барселоны» мадридцы так и не сумели нанести ни одного удара в створ ворот соперников. С учетом того, как хорошо сине-гранатовые играют на своем поле, «сливочным» придется постараться, чтобы перевернуть ход противостояния.

В минувшее воскресенье команда улучшила настроение, разгромив в ла лиге «Вальядолид» (6:0). Голами отметились Карим Бензема (хет-трик за семь минут), Родриго, Марко Асенсио и Лукас Васкес. Впервые с сентября прошлого года на поле появился даже попавший в опалу Эден Азар. Бельгиец успел отметиться первой в сезоне результативной передачей. Главный вопрос перед кубковой встречей с «Барселоной» — сможет ли сыграть Антонио Рюдигер, пропустивший матч с «Вальядолидом» из-за проблем с коленом.

«Барселона» — «Реал»: статистика личных встреч

В текущем сезоне команды встречались уже четыре раза. «Реал» выиграл в первом круге ла лиги со счетом 3:1, после чего потерпел три поражения подряд: 1:3 в финале Суперкубка Испании, 0:1 в первом матче полуфинала Кубка Испании и 1:2 в матче второго круга ла лиги.

 
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Прогноз Павла Занозина на матч «Барселона» — «Реал» 5 апреля

«Нас ждет третья попытка «Реала» за месяц хоть что-то сделать с «Барселоной». Мне кажется, что каталонцы сейчас практически неуязвимы. Забивают, правда, немного. Только в последнем туре с «Эльче» расчехлились, а до этого штамповали победы со счетом 1:0. Зато практически не пропускают.

У самих мадридцев до разгрома «Вальядолида» были осечки, например с тем же «Бетисом». Команда достаточно часто не забивает. Думаю, «Барса» не станет отходить от своей тактики и постарается сыграть максимально аккуратно в обороне. Даже забивать не нужно — хватит и нулевой ничьей. Вопреки распространенному ощущению, что в эль-класико должна быть яркая игра, предлагаю ставить на «низ». Нынешняя «Барселона» не распускает павлиний хвост, а отталкивается от результата. После победы в первом матче «Реал» можно и не деклассировать, главное — выйти в финал. Поэтому ставка на тотал меньше 2.5 мяча», — считает Занозин.

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