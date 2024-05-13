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Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 13 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги 13 мая 2024 года «Барселона» — «Реал Сосьедад»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Ламин Ямаль («Барселона»).
Фото Global Look Press
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Самая громкая вывеска 35-го тура ла лиги — противостояние «Барселоны» и «Реал Сосьедад». Игра пройдет 13 мая на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, начало — в 22.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада во главе с Гильермо Куадра Фернандесом. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 35-й тур
13 мая, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Реал Сосьедад

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, каталонцы — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.78, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 4.60 (20%) — это наименее ожидаемый итог поединка. «Мирный» результат идет за 3.80 (25%).

Вероятность непоражения гостей оценена в 2.03.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, исхода противостояния намекают на серьезное превосходство «Барселоны»:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.40;

• 2:0 — за 7.20.

Роберт Левандовски, &laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» уже ни на что не претендует. Но руководство клуба само нашло мотивацию на оставшиеся туры

Тотал больше 2.5 мяча дан за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Поставить на обмен результативными ударами можно с коэффициентом 1.79, обратный рынок идет за 2.02.

Комбинированный вариант на тотал больше 2.5 гола и «обе забьют» предложен с котировкой 2.16.

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