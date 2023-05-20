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20 мая, 18:15

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 20 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Реал Сосьедад» 20 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Педри («Барселона»).
Фото Global Look Press
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20 мая «Барселона» примет «Реал Сосьедад» в 35-м туре ла лиги. Встреча состоится в 22.00 по московскому времени на арене «Камп Ноу». Главным арбитром назначен Хавьер Альберола Рохас. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа Okko.

Испания. Ла Лига. 35-й тур
20 мая, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
1:2
Реал Сосьедад

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что каталонцы победят. На их успех можно поставить с коэффициентом 1.87, вероятность такого результата — примерно 52%. «Мирный» результат доступен за 3.77 (26%), триумф гостей — за 4.27 (22%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш бело-голубых принесет 4270 рублей в случае благоприятного исхода.

«Барселона» оказалась сильнее в восьми очных встречах подряд. Верите, что на этот раз баски не уступят? На ничью или триумф «Сосьедада» можно сыграть за 1.99.

Вы можете угадать, кто забьет первым. На успех хозяев представлен коэффициент 1.65, на гостей — 2.60.

Самый вероятный автор взятия ворот — Роберт Левандовски. Его результативный удар оценен в 1.93.

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В последних пяти турах каталонцы оформили 2.2 мяча в среднем за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

Команды не обменялись точными выстрелами лишь в трех из 11 прошлых очных поединков. Опция «обе забьют» оценена в 1.82, обратный рынок дан за 2.00.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики Olimpbet предложили на него котировку 6.75.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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