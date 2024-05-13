Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Захарян и компания будут опасны в Каталонии

Прогноз на матч ла лиги 13 мая 2024 года «Барселона» — «Реал Сосьедад»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Барселоны» в матче с «Жироной».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В 35-м туре чемпионата Испании сойдутся третья и шестая команды лиги — «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра пройдет 13 мая на олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, стартовый свисток арбитра Гильермо Куадра Фернандеса прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 35-й тур
13 мая, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Реал Сосьедад

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа сине-гранатовых предложена с котировкой 1.78, что около 55% вероятности. Успех команды из Сан-Себастьяна можно взять за 4.60 (20%), даже на ничью коэффициент ниже — 3.80 (25%).

Вероятность непоражения гостей оценена в 2.03.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, исхода противостояния намекают на серьезное превосходство «Барселоны»:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.40;

• 2:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 мяча дан за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Поставить на обмен результативными ударами можно с коэффициентом 1.79, обратный рынок идет за 2.02.

Роберт Левандовски, &laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» уже ни на что не претендует. Но руководство клуба само нашло мотивацию на оставшиеся туры

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Командам по силам обменяться забитыми мячами. «Барселона» в 34 играх чемпионата отличилась уже 70 раз — это третий результат в ла лиге. «Реал Сосьедад» забил 48 голов (1,41 в среднем за 90 минут) — это седьмой показатель в чемпионате. При этом в шести из предыдущих 10 встреч команд заходил рынок «обе забьют». Также каталонцы выжимали хотя бы один забитый мяч в предыдущих 10 поединках во всех турнирах, сансебастьянцы в прошлых 12 матчах лишь раз не пробили соперника.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.79.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

0
Читайте также
Чернышенко рассказал о внедрении новой модели высшего образования в РФ
Акинфеева готовят к пенсии? Худший сезон по статистике, истекающий контракт и подчеркнутое доверие дублеру Торопу. Что происходит с легендой ЦСКА
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до семи
В офисе генсека ООН прокомментировали атаку на жилой дом в Белгороде
Популярное видео
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Бохум» — «Байер»: где смотреть матч бундеслиги 12 мая 2024 года онлайн в прямом эфире