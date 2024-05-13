В 35-м туре чемпионата Испании сойдутся третья и шестая команды лиги — «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра пройдет 13 мая на олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, стартовый свисток арбитра Гильермо Куадра Фернандеса прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа сине-гранатовых предложена с котировкой 1.78, что около 55% вероятности. Успех команды из Сан-Себастьяна можно взять за 4.60 (20%), даже на ничью коэффициент ниже — 3.80 (25%).

Вероятность непоражения гостей оценена в 2.03.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, исхода противостояния намекают на серьезное превосходство «Барселоны»:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.40;

• 2:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 мяча дан за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Поставить на обмен результативными ударами можно с коэффициентом 1.79, обратный рынок идет за 2.02.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Командам по силам обменяться забитыми мячами. «Барселона» в 34 играх чемпионата отличилась уже 70 раз — это третий результат в ла лиге. «Реал Сосьедад» забил 48 голов (1,41 в среднем за 90 минут) — это седьмой показатель в чемпионате. При этом в шести из предыдущих 10 встреч команд заходил рынок «обе забьют». Также каталонцы выжимали хотя бы один забитый мяч в предыдущих 10 поединках во всех турнирах, сансебастьянцы в прошлых 12 матчах лишь раз не пробили соперника.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.79.

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