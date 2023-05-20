20 мая в матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» схлестнется с «Реал Сосьедад». Встреча состоится на арене «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа Okko. Главным арбитром поединка назначен Хавьер Альберола Рохас.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали «Барселону» фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.87, вероятность этого исхода — примерно 52%. Успех гостей доступен за 4.27 (22%), ничья — за 3.77 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выигрыш в 3770 рублей, если соперники не выявят сильнейшего.

«Барселона» оказалась сильнее в восьми очных встречах подряд. Верите, что на этот раз бело-голубые не уступят? На ничью или триумф «Сосьедада» можно сыграть за 1.99.

В последних пяти турах каталонцы оформили 2.2 мяча в среднем за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

Команды не обменялись точными выстрелами лишь в трех из 11 прошлых очных поединков. Опция «обе забьют» оценена в 1.82, обратный рынок дан за 2.00.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики Olimpbet предложили на него котировку 6.75.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Каталонцы уже выиграли чемпионат Испании, но могут обновить рекорд «Депортиво» 30-летней давности. В сезоне-1993/94 у галисийского клуба было всего лишь 18 пропущенных и 26 сухарей за сезон, а в пассиве «Барсы» в текущем розыгрыше только 13 мячей (два дома) и 25 поединков на ноль.

«Сосьедад» борется за Лигу чемпионов и обороняет четвертую строчку от «Вильярреала» — отрыв составляет пять баллов. У команды Иманоля Альгуасиля тоже великолепная защита, которая пропустила всего 31 гол: лучше только «Барселона» (13) и «Атлетико» (27). К тому же клуб из Сан-Себастьяна не боится топов, что баски подтвердили недавней победой над мадридским «Реалом» (2:0).

Но за «Барселону» все же говорят статистика встреч с «Сосьедадом» («блауграна» была сильнее восемь раз подряд) и непревзойденная игра при фанатах на протяжении всего сезона.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.87.

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