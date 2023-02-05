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Сегодня, 17:15

«Барселона» — «Севилья»: где смотреть матч ла лиги 5 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Севилья» 5 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Ансу Фати.
Фото Global Look Press
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5 февраля лидер чемпионата Испании «Барселона» примет дома «Севилью». Игра 20-го тура пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес.

Испания. Лига 1. 20-й тур
05 февр, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Севилья

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» серьезным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность такого исхода — 75%. Ничья доступна за 5.40 (18%), успех «Севильи» — за 9.50 (7%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 9500 рублей, а чистая прибыль составит 8500 рублей.

Если считаете, что гости выдержат натиск лидера ла лиги и наберут как минимум одно очко, возьмите вариант Х2 за 3.50.

Также можете подстраховать «Севилью» с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.91, Ф2(+2.5) — за 1.33.

Эксперты считают, что команды покажут результативный футбол, поэтому на ТБ 2.5 котировка — 1.71. ТМ 2.5 оценен в 2.22.

Условие «обе забьют» доступно за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.73.

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Пенальти можно взять за 2.75, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «Барселоны» — за 5.90;

  • 1:0 — за 6.60;

  • 3:0 — за 7.80.

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ФК Севилья
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