Прогнозы на спорт
Сегодня, 18:15
10 апреля «Барселона» и «Жирона» разыграют каталонское дерби в 28-м туре чемпионата Испании. Команды встретятся на «Камп Ноу» в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка по платной подписке покажет онлайн-кинотеатр Okko. Встречу обслужит бригада арбитра Матеу Лаоса.
Аналитики букмекерской компания Olimpbet прогнозируют три очка в копилку «блауграны». Победа хозяев оценена в 1.31, что около 73% вероятности. Ничья доступна за 5.77 (17%), успех «Жироны» идет за 10.00 (10%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу гостей принесет выигрыш в 10 000 рублей, если команда Хави внезапно уступит.
В последних пяти матчах «Барса» отличалась в среднем 1.6 мяча за игру, а «Жирона» — 1.8. На тотал больше 2.5 гола предложена котировка 1.61, ТМ 2.5 идет за 2.41.
«Блауграна» забила 27 мячей в 13 домашних поединках — в среднем 2.07 гола за игру. ИТБ 2 для хозяев идет за 1.65.
«Жирона» — пятый клуб чемпионата Испании по голам на выезде (17). Поставить на мяч бело-красных можно за 1.85.
«Барселона» еще не проигрывала жиронцам. Верите, что в этот раз гости не уступят Левандовски и компании? Опция Х2 предложена на 3.62.
«Барса» забила в восьми последних матчах каталонских земляков, но «Жирона» лишь в трех. Обмен голами оценен в 2.03, обратный рынок — в 1.79.
Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков Olimpbet, — 2:0 в пользу команды Хави. На этот исход можно поставить за 6.43.
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