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«Барселона» — «Жирона»: где смотреть матч ла лиги 10 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Жирона» 10 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Серхио Бускетс.
Фото Global Look Press
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10 апреля «Барселона» и «Жирона» разыграют каталонское дерби в 28-м туре чемпионата Испании. Команды встретятся на «Камп Ноу» в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка по платной подписке покажет онлайн-кинотеатр Okko. Встречу обслужит бригада арбитра Матеу Лаоса.

Испания. Ла Лига. 28-й тур
10 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Жирона

Аналитики букмекерской компания Olimpbet прогнозируют три очка в копилку «блауграны». Победа хозяев оценена в 1.31, что около 73% вероятности. Ничья доступна за 5.77 (17%), успех «Жироны» идет за 10.00 (10%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу гостей принесет выигрыш в 10 000 рублей, если команда Хави внезапно уступит.

В последних пяти матчах «Барса» отличалась в среднем 1.6 мяча за игру, а «Жирона» — 1.8. На тотал больше 2.5 гола предложена котировка 1.61, ТМ 2.5 идет за 2.41.

«Блауграна» забила 27 мячей в 13 домашних поединках — в среднем 2.07 гола за игру. ИТБ 2 для хозяев идет за 1.65.

«Жирона» — пятый клуб чемпионата Испании по голам на выезде (17). Поставить на мяч бело-красных можно за 1.85.

«Барселона» еще не проигрывала жиронцам. Верите, что в этот раз гости не уступят Левандовски и компании? Опция Х2 предложена на 3.62.

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«Барса» забила в восьми последних матчах каталонских земляков, но «Жирона» лишь в трех. Обмен голами оценен в 2.03, обратный рынок — в 1.79.

Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков Olimpbet, — 2:0 в пользу команды Хави. На этот исход можно поставить за 6.43.

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