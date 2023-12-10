10 декабря в 16-м туре испанской ла лиги «Барселона» сыграет с открытием этого сезона — «Жироной». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Каталонии и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Исидро Диас де Мера Эскудерос.

«Барселона» — серьезный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Победа каталонцев оценена коэффициентом 1.48, что приблизительно 68% вероятности исхода. Ничья идет за 5.11 (19%), успех «Жироны» — за 5.70 (13%).

Если гости не проиграют, сыграет пари за 2.74. Также вы можете подстраховать их с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.68.

Команды подарят очень результативный матч? ТБ 2.5 оценен в 1.35, ТМ 2.5 — в 3.02. Можете присмотреться к ТБ 3.5 за 1.92.

Условие «обе забьют» идет за 1.50, «обе забьют — нет» — за 2.58. В трех последних официальных матчах соперники голами не обменивались.

В линии есть специальное предложение с вкуснейшим коэффициентом 25.0: Левандовски забьет первый гол в матче + обе забьют в первом тайме + победа «Барселоны».

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу сине-гранатовых за 8.25.

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