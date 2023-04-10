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«Барселона» — «Жирона»: прогноз на матч ла лиги 10 апреля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Жирона» 10 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Гави.
Фото Global Look Press
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10 апреля в рамках 28-го тура чемпионата Испании «Жирона» приедет в гости к «Барселоне». Встреча на стадионе «Камп Ноу» начнется по свистку арбитра Матеу Лаоса в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка по платной подписке покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Испания. Ла Лига. 28-й тур
10 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Жирона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet уверены в победе «блауграны». На победу «Барсы» дан скромный коэффициент в 1.31, что составляет около 73% вероятности. Ничья оценена в 5.77 (17%), успех «Жироны» — в увесистые 10.00 (10%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выигрыш в 5770 рублей, если «блауграна» пожалеет каталонских соседей.

В последних пяти матчах «Барса» забивала в среднем 1.6 мяча за игру, а «Жирона» — 1.8. На тотал больше 2.5 гола предложена котировка 1.61, ТМ 2.5 идет за 2.41.

«Барселона» еще не проигрывала «Жироне». Верите, что в этот раз гости не уступят команде Хави? Опция Х2 предложена на 3.62.

«Барса» забила в восьми последних матчах каталонских земляков, но «Жирона» лишь в трех. Обмен голами оценен в 2.03, обратный рынок — в 1.79.

Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков Olimpbet, — 2:0 в пользу хозяев. На этот исход можно поставить за 6.43.

&laquo;Ростов&raquo;. «Оренбург» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 10 апреля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Жирона»

«Блауграна» ни разу не проиграла на «Камп Ноу» в этом сезоне примеры, набрав 11 побед и две ничьи. Последнее поражение при родных трибунах случилось в мае прошлого года. Еще у лидеров чемпионата Испании серия домашних побед из пяти встреч, в которых они пропустили лишь раз. А всего на «Камп Ноу» в этом сезоне «Барса» пропустила лишь дважды — чести удостоились только «Реал» и «Эспаньол».

«Жирона» в этом сезоне относительно неудачно играет на выезде: лишь две победы при семи поражениях. Но при этом бело-красные делят с мадридским «Атлетико» пятое место в Испании по голам в гостях (17) — в среднем обе команды забивали по 1.3 гола за 90 минут.

Жиронцы вряд ли украдут хотя бы ничью с «Камп Ноу», но могут забить и потрепать нервы «Барсе» которая обидно вылетела из Кубка Испании, а до этого попрощалась с еврокубками.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.03.

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