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«Барселона» — «Жирона»: команда Мичела посягнет на лидерство в ла лиге

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Жирона» 10 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Савио Морейра.
Фото Getty Images
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10 декабря в центральном матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» сразится с занимающей второе место «Жироной». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Каталонии и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Испания. Ла Лига. 16-й тур
10 дек, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Жирона

«Барселона» — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.48, что примерно 68% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.11 (19%), успех «Жироны» — за 5.70 (13%).

Если гости не проиграют, сыграет пари за 2.74. Также вы можете подстраховать их с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.68.

Эксперты уверены, что команды подарят очень результативный матч: ТБ 2.5 оценен в 1.35, ТМ 2.5 — в 3.02. Можете присмотреться к ТБ 3.5 за 1.92.

Условие «обе забьют» идет за 1.50, «обе забьют — нет» — за 2.58. В трех последних официальных матчах соперники голами не обменивались.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Барселоны» за 8.25.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Жирона»

«Барселона» в последние месяцы играет очень скромно — в 14 последних матчах ни разу не победила с разницей в два и более мяча. Зато «Жирона» впечатляет: как в начале чемпионата забралась в лидирующую тройку, так оттуда и не выпала. Более того, в случае победы над каталонцами коллектив Мичела сможет возглавить таблицу. Думаю, побороться с Левандовски и компанией гостям по силам.

Рекомендуемая ставка: победа «Жироны» с форой (+1.5) за 1.68.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Жирона
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