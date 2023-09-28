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«Барыс» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 28 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Адмирал» 28 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Павел Тютнев («Адмирал»).
Фото Телеграм-канал «Адмирала», Telegram
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28 сентября команды Восточной конференции КХЛ, «Барыс» и «Адмирал» сойдутся в матче регулярного чемпионата. Игра пройдет в Астане на «Барыс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME, эфир стартует в 16.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у соперников примерно равные шансы на успех: триумф хозяев в основное время идет за 2.45, что примерно 39% вероятности. Этот рынок на гостей доступен с котировкой 2.70 (36%), коэффициент на ничью — 3.70 (25%).

Команды встречались 16 сентября — тогда клуб из Астаны вырвал победу в ярком поединке (4:3). Поставить на то, что теперь «моряки» хотя бы не уступят после трех периодов, можно за 1.55.

Также вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.76, Ф2(0) — за 1.92;

• Ф1(-1) — за 2.87, Ф2(+1) — за 1.34.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.84, ТМ 4.5 — за 1.83.

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Прогноз и ставка на матч «Барыс» — «Адмирал»

Клубы являются одними из аутсайдеров «Востока»: хозяева за 10 встреч набрали всего девять очков, гости — шесть за девять игр. При этом «Барыс» — одна из самых результативных команд КХЛ. В среднем за 60 минут подопечные Андрея Скабелки отличаются 3,3 раза. «Адмирал» же немало пропускает — в среднем ровно три гола за матч. А в очном поединке 16 сентября коллектив из Астаны отправил в ворота «моряков» четыре шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.11.

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