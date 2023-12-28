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Сегодня, 08:45

«Барыс» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 28 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Авангард» 28 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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28 декабря худшая команда Восточной конференции КХЛ «Барыс» сойдется с крепким «Авангардом». Команды выйдут на лед «Барыс Арены» в Астане в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка будут показывать сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение гостям: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.74, что приблизительно 55% вероятности. Выигрыш коллектива из Казахстана предложен за 4.07 (23%), ничья идет за чуть большие 4.27 (22%).

Рынок на успех «Барыса» с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступен за 2.79, аналогичный вариант на «Авангард» оценен в 1.44.

Также предложена широкая линия на результат с учетом форы:

• Ф1(+1) — за 1.81, Ф2(-1) — за 1.91;

• Ф1(+1.5) — за 1.61, Ф2(-1.5) — за 2.28.

Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.69, ТМ 4.5 — за 2.16.

Вероятность овертайма аналитики оценили в 4.27, обратный рынок доступен с коэффициентом 1.22.

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Прогноз и ставка на матч «Барыс» — «Авангард»

Команды уже дважды встречались в этом сезоне: оба раза «ястребы» легко разгромили соперника (5:1) и 4:1). «Авангард» имеет солидное преимущество в личных поединках — выиграл в восьми из последних 10 матчей, семь раз с разницей минимум в две шайбы. Гости вновь являются фаворитами, к тому же «Барыс» потерпел четыре поражения в предыдущих пяти играх и располагается на последней строчке «Востока».

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.28.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Барыс
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