ЦСКА, опустившийся на седьмую строчку Западной конференции, попытается исправить положение в матче против одной из слабейших команд «Востока» — «Барыса». Игра состоится 19 января на льду «Барыс-Арены» в Астане, начало — в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.

Букмекеры отдали предпочтение москвичам: победа подопечных Сергея Федорова в основное время предложена с котировкой 1.65, что составляет приблизительно 59% вероятности. Триумф «Барыса» можно взять за 4.80 (19%). Даже «мирный» результат доступен за чуть меньшие 4.50 (22%).

Выигрыш москвичей с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.35, этот рынок на «Барыс» дан за 3.20.

Также представлен широкий выбор ставок на успех любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(+1) — за 1.95, Ф2(-1) — за 1.85;

• Ф1(+2) — за 1.45, Ф2(-2) — за 2.65.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.00.

Поставить на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 гола, можно за 2.13, обратный вариант идет за 1.64.

Комбинированная ставка с победой ЦСКА и ТБ 4.5 предложена за 2.45, противоположный рынок оценен в 1.48.