19 января ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдется с одной из худших команд текущего розыгрыша — «Барысом». Встреча пройдет на льду «Барыс-Арены» в Астане и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Букмекеры считают гостей серьезными фаворитами: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.65, вероятность — примерно 59%. Успех хозяев доступен с котировкой 4.80 (19%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья предложена за чуть меньшие 4.50 (22%).

Выигрыш москвичей с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.35, этот рынок на «Барыс» дан за 3.20.

Также представлен широкий выбор ставок на триумф любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(+1) — за 1.95, Ф2(-1) — за 1.85;

• Ф1(+2) — за 1.45, Ф2(-2) — за 2.65.

Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.00.

Поставить на то, что каждая из команд забьет больше 1.5 шайбы, можно за 2.13, обратный вариант идет за 1.64.

Прогноз и ставка на матч «Барыс» — ЦСКА

Обе команды находятся не в лучшем состоянии: хозяева только в прошлом матче закрыли серию из четырех кряду поражений, гости проиграли трижды подряд. Правда, в целом по сезону армейцы выступают успешнее: идут седьмыми на «Западе», тогда как казахстанцы плетутся в Восточной конференции лишь 11-ми и уже серьезно отстали от зоны плей-офф. Также у ЦСКА есть преимущество в личных встречах — добыли шесть побед в предыдущих 10 поединках.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 1.65.