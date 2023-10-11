Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Барыс» — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 11 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Барыс» — «Динамо» Москва 11 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

11 октября в Астане состоится матч КХЛ между «Барысом» и московским «Динамо». Игра пройдет на «Барыс Арене», стартовое вбрасывание намечено на 16.30 по столичному времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Килиан Мбаппе (сборная Франции). Мбаппе приехал в сборную Франции с худшей серией без голов за два года. Игра с Нидерландами — шанс на реинкарнацию

В букмекерской компании Olimpbet считают «Динамо» фаворитом игры. Победа москвичей в основное время предложена за 1.78, что примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (19%), успех «Барыса» — за 4.00 (25%).

На то, что хозяева не уступят по итогам трех периодов, котировка — 2.00.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.79, ТМ 4.5 — в 2.01.

Андрей Рублев. Томми Пол — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Шанхай 11 октября 2023 года

В четырех из пяти предыдущих встреч бело-голубые забрасывали в ворота казахстанского клуба минимум три шайбы. ИТБ2 (2.5) идет за 1.73, ИТМ2 (2.5) — за 2.09.

Триумф «Барыса» с учетом ОТ и серии буллитов можно оформить за 2.73, викторию «Динамо» — 1.45.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
В конгрессе США раскритиковали предложение объединить помощь Украине и Израилю
В Израиле погибли бывший советский ученый Сергей Гредескул и его жена
Сооснователь магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини умер в возрасте 92 лет
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Воронков начнет сезон в фарм-клубе «Коламбуса» / Обмены в КХЛ
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Томми Пол — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Шанхай 11 октября 2023 года