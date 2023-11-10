10 ноября «Барыс» и «Куньлунь» сойдутся в регулярном чемпионате КХЛ. Матч пройдет в Астане на «Барыс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.66, что приблизительно 59% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.39 (21%), котировка на ничью чуть выше — 4.59 (20%).

Команды уже встречались в этом сезоне — «Барыс» победил в гостях только в серии буллитов (3:2). Успех коллектива Галыма Мамбеталиева с учетом овертайма и послематчевых буллитов предложен за 1.39, этот рынок на команду из Пекина доступен за 2.99.

Также представлен обширный выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.85, Ф2(+1) — за 1.95;

• Ф1(-1.5) — за 2.14, Ф2(+1.5) — за 1.68.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.66, ТМ 4.5 — за 2.21.

Прогноз и ставка на матч «Барыс» — «Куньлунь»

Обе команды находятся не в лучшем состоянии: хозяева в последний раз победили в основное время еще 20 октября, хотя с тех пор провели уже восемь матчей (два успеха в серии буллитов и пять поражений). Гости вообще после трех стартовых игр чемпионата никого не переигрывали по итогам трех периодов. Также соперники не слишком много забивают: «Барыс» отличается в среднем 2,31 раза за игру, «Куньлунь» — 2,03. Вероятно, предстоящий поединок тоже получится аккуратным. Тем более что в последних 10 встречах оппоненты всего дважды забрасывали более пяти шайб на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.86.

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