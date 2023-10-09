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Сегодня, 12:15

«Барыс» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Барыс» — «Трактор» 9 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Никита Сошников («Трактор»).
Фото Телеграм-канал «Трактора», Telegram
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9 октября «Трактор» отправится на выезд к одной из худших команд регулярного сезона КХЛ — «Барысу». Соперники встретятся в Астане, игра на «Барыс Арене» начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL PRIME, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.

Игроки &laquo;Трактора&raquo;. «Барыс» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 9 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы добиться успеха: победа хозяев в основное время предложена с коэффициентом 2.45, это приблизительно 39% вероятности. Котировка на выигрыш хозяев — 2.60 (37%), ничья доступна за 3.90 (24%).

Триумф «Барыса» с учетом овертайма и серии буллитов представлен за 1.94, этот рынок на гостей идет за 1.85.

Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.95, Ф2(0) — за 1.85;

• Ф1(1) — за 1.37, Ф2(-1) — за 3.03.

Игроки &laquo;Торпедо&raquo; в&nbsp;матче КХЛ с &laquo;Динамо&raquo;. «Локомотив» — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Поставить на то, что первый гол в матче забьют хозяева, можно за 1.91. Аналогичная опция на гостей идет за 1.87.

Вероятность овертайма оценили в 3.90, обратный вариант доступен за 1.25.

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«Локомотив» — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире