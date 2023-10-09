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«Барыс» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 9 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Трактор» 9 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Трактора».
Фото Телеграм-канал «Трактора», Telegram
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9 октября «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ сойдется с одной из худших команд сезона — «Барысом». Игра пройдет в Астане на льду «Барыс Арены» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL PRIME, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита встречи: коэффициент на успех гостей в основное время чуть меньше — 2.45, это приблизительно 39% вероятности. Выигрыш хозяев оценили в 2.60 (37%), ничья доступна с котировкой 3.90 (24%).

Победа «Барыса» с учетом овертайма и серии буллитов представлена за 1.94, этот рынок на гостей идет за 1.85.

Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.95, Ф2(0) — за 1.85;

• Ф1(1) — за 1.37, Ф2(-1) — за 3.03.

Тотал больше 4.5 шайбы предлагают взять за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.05.

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Прогноз и ставка на матч «Барыс» — «Трактор»

«Барыс» — одна из худших команд текущего сезона КХЛ. За 15 матчей коллектив из Астаны добился всего трех побед (в основное время — две) и расположился на предпоследней строчке Восточной конференции, а к предстоящей встрече подошел на серии из пяти поражений. «Трактор» выглядит куда лучше: идет пятым на «Востоке» и в последних четырех поединках выиграл три раза, а прямо перед «Барысом» уверенно разгромил «Авангард» (4:1).

Рекомендуемая ставка: победа «Трактора» с учетом овертайма и серии буллитов за 1.85.

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