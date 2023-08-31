31 августа БАТЭ проведет ответную игру третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Балкани». Матч пройдет на Муниципальном стадионе «Мезёкёвешд» в Венгрии и начнется в 21.00 по московскому времени. Посмотреть его легально в России не получится. Поединок обслужит бригада эстонского рефери Юрия Фришера. В первой встрече команда из Косово дома разгромила борисовчан (4:1).

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на победу: поставить на «Балкани» можно с коэффициентом 2.15, вероятность такого исхода примерно 42%. «Мирный» результат доступен за 3.81 (26%), триумф желто-синих — за 3.16 (32%).

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Специалисты не сомневаются в проходе коллектива из Сува-Реки в групповой этап: это событие идет за 1.01. Квалификация борисовчан представлена фантастической котировкой 15.25.

В пяти последних поединках БАТЭ в квалификации еврокубков влетало от четырех до восьми мячей на двоих. Тотал больше 2.5 гола дали за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.37.

Эксперты склоняются к тому, что соперники обменяются меткими выстрелами: «обе забьют» предлагают взять за 1.53, обратный рынок — за 2.49.

В каждой из пяти игр отбора Лиги конференций клуб из Косово отличился как минимум дважды. Индивидуальный тотал «Балкани» больше 1.5 гола оценили в 1.84.

Четыре наиболее возможных итога противостояния, по мнению Olimpbet, выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.80;

2:1 в пользу гостей — за 8.00;

виктория БАТЭ со счетом 2:1 — за 9.75.

Прогноз и ставка на матч БАТЭ — «Балкани»

Игры квалификации еврокубков с участием борисовчан — это точно не про скуку: в пяти последних встречах белорусский клуб пропустил 22 мяча, а оформил — девять. Парни Илира Даи тоже любят и умеют забивать: за пять прошлых поединков отбора Лиги конференций коллектив из Сува-Реки отличился 16 раз, это 3.2 гола в среднем за 90 минут. А еще собрал пять побед из пяти. И если БАТЭ не попадал в международную осень с сезона-2018/19, то «Балкани» уже вошел в историю в минувшем розыгрыше ЛК — стал первым клубом из Косово, который добрался до группового этапа еврокубков. Гостям будет сложно разбазарить комфортный задел, оформленный на стадионе Фадиля Вокрри. Зато тенденцию на «верховые» матчи они поддержат с удовольствием.

Рекомендуемая ставка: «Балкани» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.11.

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