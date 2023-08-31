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БАТЭ — «Балкани»: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 31 августа 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций БАТЭ — «Балкани» 31 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
БАТЭ — «Балкани».
Фото Официальный сайт БАТЭ
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31 августа БАТЭ проведет ответную игру третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Балкани». Матч пройдет на Муниципальном стадионе «Мезёкёвешд» в Венгрии и начнется в 21.00 по московскому времени. Посмотреть его легально в России не получится. Поединок обслужит бригада эстонского рефери Юрия Фришера. В первой встрече команда из Косово дома разгромила борисовчан (4:1).

Лига конференций. Плей-офф. Путь чемпионов
31 авг, 21:00. Varosi Stadion (Мезекевешд)
БАТЭ
Балкани

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на победу: поставить на «Балкани» можно с коэффициентом 2.15, вероятность такого исхода примерно 42%. «Мирный» результат доступен за 3.81 (26%), триумф желто-синих — за 3.16 (32%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном случае принесет 3810 рублей.

Специалисты не сомневаются в проходе коллектива из Сува-Реки в групповой этап: это событие идет за 1.01. Квалификация борисовчан представлена фантастической котировкой 15.25.

В пяти последних поединках БАТЭ в квалификации еврокубков влетало от четырех до восьми мячей на двоих. Тотал больше 2.5 гола дали за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.37.

Эксперты склоняются к тому, что соперники обменяются меткими выстрелами: «обе забьют» предлагают взять за 1.53, обратный рынок — за 2.49.

В каждой из пяти игр отбора Лиги конференций клуб из Косово отличился как минимум дважды. Индивидуальный тотал «Балкани» больше 1.5 гола оценили в 1.84.

Четыре наиболее возможных итога противостояния, по мнению Olimpbet, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.80;

  • 2:1 в пользу гостей — за 8.00;

  • виктория БАТЭ со счетом 2:1 — за 9.75.

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Прогноз и ставка на матч БАТЭ — «Балкани»

Игры квалификации еврокубков с участием борисовчан — это точно не про скуку: в пяти последних встречах белорусский клуб пропустил 22 мяча, а оформил — девять. Парни Илира Даи тоже любят и умеют забивать: за пять прошлых поединков отбора Лиги конференций коллектив из Сува-Реки отличился 16 раз, это 3.2 гола в среднем за 90 минут. А еще собрал пять побед из пяти. И если БАТЭ не попадал в международную осень с сезона-2018/19, то «Балкани» уже вошел в историю в минувшем розыгрыше ЛК — стал первым клубом из Косово, который добрался до группового этапа еврокубков. Гостям будет сложно разбазарить комфортный задел, оформленный на стадионе Фадиля Вокрри. Зато тенденцию на «верховые» матчи они поддержат с удовольствием.

Рекомендуемая ставка: «Балкани» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.11.

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Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК БАТЭ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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