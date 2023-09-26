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БАТЭ — «Гомель»: прогноз на матч высшей лиги Белоруссии 26 сентября 2023 года

Прогноз на матч высшей лиги Белоруссии БАТЭ — «Гомель» 26 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
ФК БАТЭ.
Фото Официальный сайт БАТЭ
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26 сентября в 16-м туре чемпионата Белоруссии встретятся БАТЭ и «Гомель». Игра на «Борисов-Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

Белоруссия: Высшая лига. 16-й тур
26 сент, 19:00. Борисов-Арена (Борисов)
БАТЭ
Гомель

Букмекерская компания Winline выбрала фаворитом БАТЭ. На его триумф предложен коэффициент 1.57, что соответствует 56% вероятности результата. Ничья идет за 4.20 (24%), а победа москвичей — за 5.40 (20%).

«Гомель» не проиграл в шести из семи недавних встреч. Верите, что гости снова не уступят? Тогда возьмите Х2 за 2.36.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.02. Обмен голами дали за 1.83, обратный рынок оценен в 1.94.

Самый вероятный точный счет, по версии Winline, — 1:0 в пользу хозяев. Поставить на него можно за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч БАТЭ — «Гомель»

БАТЭ — явный фаворит. Борисовский клуб очень уверенно выступает в последнее время и победил в четырех встречах подряд с общим счетом 8:3.

«Гомель» на фоне противника смотрится бледно. Зелено-белые пропустили 34 мяча за 19 матчей — больше всех в верхней половине таблицы. Кроме того, на стороне БАТЭ история противостояния: желто-синие не проиграли в 19 из 21 поединка против «рысей».

Рекомендуемая ставка: победа БАТЭ за 1.57.

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Прогнозы на спорт
ФК БАТЭ
ФК Гомель
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