17 августа БАТЭ и «Шериф» столкнутся в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Первая встреча закончилась разгромной победой коллектива из Молдавии (5:1). Предстоящая игра пройдет в Венгрии на стадионе «Вароши» и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный арбитр — Тамаш Богнар. В России легально не покажут этот поединок.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — фавориты и ответного противостояния: поставить на их успех в основное время можно за 1.85, это около 53% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 4.10 (23%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 3.90 (24%).

Ставка в 1000 рублей на желто-черных при благоприятном результате принесет 1850 рублей.

Проход команды из Борисова в следующий раунд можно взять за фантастические 19.75, на «Шериф» подобные ставки не принимаются.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты предстоящего матча выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.80;

• победа гостей 1:0 и 2:1 — за 8.00;

• 2:0 — за 8.75.

Букмекеры ожидают результативную встречу: тотал больше 2.5 гола дали за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 1.71, обратный вариант оценен в 2.13.

Прогноз и ставка на матч БАТЭ — «Шериф»

Желто-черные практически обеспечили выход в следующий раунд: даже для перехода в овертайм белорусам необходима победа с разницей в четыре мяча. При этом матчи БАТЭ в квалификации еврокубков этого сезона получились очень яркими: до «Шерифа» команда из Борисова отлетела от «Ариса» в отборе ЛЧ с общим счетом 5:11, после чего выдала яркий поединок с молдаванами (1:5). Тенденция на результативные встречи желто-синих в еврокубках вряд ли прервется.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.77.