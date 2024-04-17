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«Бавария» — «Арсенал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 17 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал» 17 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Мартин Эдегор и Харри Кейн («Арсенал» — «Бавария»).
Фото Getty Images
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17 апреля «Бавария» примет «Арсенал». Ответный четвертьфинал Лиги чемпионов состоится на «Альянц Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажут телеканалы «Матч! Футбол 1», сайт matchtv.ru и БК Winline. Старт трансляции — в 21.55 мск. Команды рассудит голландский арбитр Данни Маккели. Счет первой встречи — 2:2.

Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Арсенал

Букмекерская компания Winline назвала хозяев фаворитами. На успех мюнхенцев представлен коэффициент 2.37, что соответствует 41% вероятности. Ничья после 90 минут игры оценена в 3.80 (26%), триумф гостей — в 2.90 (21%).

Проход «Баварии» в 1/2 турнира предложен за 1.76, команды Микеля Артеты — за 2.08.

Неделю назад «Арсенал» не уступил мюнхенцам впервые за три матча. Верите, что Александр Зинченко и компания повторят успех? Тогда сыграйте Х2 за 1.64.

Победа хозяев с форой (0) доступна за 1.74. Та же фора на их соперников идет за 2.11.

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Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.31.

Обмен забитыми мячами оценен в 1.50, обратный рынок — в 2.61.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот результат аналитики из Winline дали котировку 6.40.

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«Манчестер Сити» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 17 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире