17 апреля «Бавария» и «Арсенал» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Место встречи — «Альянц Арена». Время начала — 22.00 по московскому времени. Арбитр — голландец Данни Маккели. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а также сайт БК Winline. Эфир стартует в 21.55 мск. Счет первой встречи — 2:2.

Эксперты букмекерской компании Winline отдали небольшое предпочтение мюнхенцам: взять их триумф можно с коэффициентом 2.37, что составляет около 41% вероятности. Выигрыш «канониров» доступен за 2.90 (33%), ничья в основное время идет за 3.80 (26%).

Вы можете поставить на то, кто именно из соперников выйдет в полуфинал. Проход «Баварии» в следующий раунд предложен за 1.76, а команды Микеля Артеты — за 2.08.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.31.

Обмен забитыми мячами оценен в 1.50, обратный рынок — в 2.61.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот результат аналитики из Winline дали котировку 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Арсенал»

«Бавария» не проиграла при родных фанатах 14 матчей Лиги чемпионов подряд. Всего же за 10 прошлых встреч в этом турнире у команды из Мюнхена лишь одно поражение.

«Арсенал» победил лишь в одной из пяти предыдущих выездных игр в ЛЧ. У «канониров» только одна победа в основное время в четырех предыдущих играх турнира. В Мюнхене им явно будет непросто.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» за 2.37.

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