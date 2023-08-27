27 августа во втором туре чемпионата Германии «Бавария» проверит на прочность «Аугсбург». Игра пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени со свистком арбитра Саши Штегеманна. В России в прямом эфире игра будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также на онлайн-платформе «Okko Спорт». Трансляция стартует в 18.25 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Баварию» безоговорочным фаворитом встречи. На победу Кейна и компании можно поставить за мизерный коэффициент 1.12, вероятность исхода — примерно 89%. Успех «Аугсбурга» предложен за 19.0 (2%), ничья — за 11.0 (9%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в том случае, если он будет зафиксирован на табло, принесет аж 11 000 рублей.

«Аугсбург» довольно успешен в играх с «Баварией» в последние годы — добыл две победы при двух поражениях в чемпионате. На то, что он и в этот раз не проиграет, котировка — 6.90.

Также вы можете подстраховать аутсайдера с помощью форы: Ф2(+2.5) идет за 2.06, а Ф1(-2.5) в таком случае — за 1.82.

В первом туре мюнхенцы забили четыре безответных мяча в ворота «Вердера», а «Аугсбург» выдал ярчайший матч на пару с гладбахской «Боруссией» — 4:4. ТБ 4.5 в предстоящей игре оценен в 2.14, ТМ 4.5 — в 1.76.

Эти соперники обменялись голами в восьми из 12 последних очных встреч. Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.77, «обе забьют — нет» — за 2.06.

Считаете, что Кейн отличится во втором матче подряд? На его результативный удар коэффициент — 1.24.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Аугсбург»

«Бавария» потерпела сокрушительное поражение от «Лейпцига» в Суперкубке Германии, но быстро пришла в себя и уже в первом туре бундеслиги уничтожила «Вердер» (4:0). В той встрече блиснули Сане и Кейн — забили три мяча на двоих (еще один оформил Тель). Думаю, с каждой новой игрой уровень взаимопонимания Харри с партнерами будет только расти, что поможет ему отличаться все чаще и чаще.

«Аугсбург» как раз та команда, которой можно забить много. В прошлом сезоне она заняла спасительное 15-е место в чемпионате, показав разницу мячей -21. А в первом туре коллектив Энрико Массена пропустил четыре гола от гладбахской «Боруссии», пусть и добыл ничью (4:4). От «Баварии» на выезде в сетку аутсайдера влетит не меньше.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 1.82.

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