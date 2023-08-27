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«Бавария» — «Аугсбург»: прогноз на матч бундеслиги 27 августа 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург» 27 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
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27 августа во втором туре чемпионата Германии «Бавария» проверит на прочность «Аугсбург». Игра пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени со свистком арбитра Саши Штегеманна. В России в прямом эфире игра будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также на онлайн-платформе «Okko Спорт». Трансляция стартует в 18.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
27 авг, 18:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Аугсбург

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Баварию» безоговорочным фаворитом встречи. На победу Кейна и компании можно поставить за мизерный коэффициент 1.12, вероятность исхода — примерно 89%. Успех «Аугсбурга» предложен за 19.0 (2%), ничья — за 11.0 (9%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в том случае, если он будет зафиксирован на табло, принесет аж 11 000 рублей.

«Аугсбург» довольно успешен в играх с «Баварией» в последние годы — добыл две победы при двух поражениях в чемпионате. На то, что он и в этот раз не проиграет, котировка — 6.90.

Также вы можете подстраховать аутсайдера с помощью форы: Ф2(+2.5) идет за 2.06, а Ф1(-2.5) в таком случае — за 1.82.

В первом туре мюнхенцы забили четыре безответных мяча в ворота «Вердера», а «Аугсбург» выдал ярчайший матч на пару с гладбахской «Боруссией» — 4:4. ТБ 4.5 в предстоящей игре оценен в 2.14, ТМ 4.5 — в 1.76.

Эти соперники обменялись голами в восьми из 12 последних очных встреч. Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.77, «обе забьют — нет» — за 2.06.

Считаете, что Кейн отличится во втором матче подряд? На его результативный удар коэффициент — 1.24.

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Аугсбург»

«Бавария» потерпела сокрушительное поражение от «Лейпцига» в Суперкубке Германии, но быстро пришла в себя и уже в первом туре бундеслиги уничтожила «Вердер» (4:0). В той встрече блиснули Сане и Кейн — забили три мяча на двоих (еще один оформил Тель). Думаю, с каждой новой игрой уровень взаимопонимания Харри с партнерами будет только расти, что поможет ему отличаться все чаще и чаще.

«Аугсбург» как раз та команда, которой можно забить много. В прошлом сезоне она заняла спасительное 15-е место в чемпионате, показав разницу мячей -21. А в первом туре коллектив Энрико Массена пропустил четыре гола от гладбахской «Боруссии», пусть и добыл ничью (4:4). От «Баварии» на выезде в сетку аутсайдера влетит не меньше.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 1.82.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аугсбург
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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