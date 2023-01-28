Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Бавария» — «Айнтрахт»: где смотреть матч бундеслиги 28 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт» 28 января 2023 года
Артем Белинин
Леон Горетцка против «Кельна».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

28 января в 18-м туре бундеслиги сыграют «Бавария» и «Айнтрахт». Встреча начнется в 20.30 по московскому времени на «Альянц Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 20.25 мск. Главный арбитр встречи — Свен Яблонски.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
28 янв, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Айнтрахт Ф

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи хозяев. Поставить на них можно за 1.33, это примерно 75% вероятности. Ничья доступна за 6.30 (13%), успех гостей — за 8.00 (12%).

При ставке в 1000 рублей на мирный исход при положительном результате выплата составит 6300 рублей.

Если считаете, что «Айнтрахт» не проиграет, оформите ставку за 3.50.

Улучшить котировку на победу «Баварии» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.83, Ф2(+1.5) — за 2.04.

Серж Гнабри. «Бавария» — «Айнтрахт»: скандал с Гнабри и отсутствие Мане не помешают чемпиону оторваться от преследователей

Аналитики ждут очень яркую встречу, поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.84.

Вариант «обе забьют» более чем вероятен и идет за 1.56.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 2:1 в пользу «Баварии» — за 8.70;

• 2:0 — за 9.20;

• 3:1 — за 9.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
0
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве
Полиция начала проверку видео драки в метро Москвы
В США задумались о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
В МО заявили о гибели 14 человек в результате удара ВСУ по больнице Новоайдара
Аналитики RAND призвали США к четырем шагам по урегулированию на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Жирона» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 28 января 2023 года онлайн в прямом эфире