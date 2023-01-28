28 января в 18-м туре бундеслиги сыграют «Бавария» и «Айнтрахт». Встреча начнется в 20.30 по московскому времени на «Альянц Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 20.25 мск. Главный арбитр встречи — Свен Яблонски.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи хозяев. Поставить на них можно за 1.33, это примерно 75% вероятности. Ничья доступна за 6.30 (13%), успех гостей — за 8.00 (12%).

При ставке в 1000 рублей на мирный исход при положительном результате выплата составит 6300 рублей.

Если считаете, что «Айнтрахт» не проиграет, оформите ставку за 3.50.

Улучшить котировку на победу «Баварии» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.83, Ф2(+1.5) — за 2.04.

Аналитики ждут очень яркую встречу, поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.84.

Вариант «обе забьют» более чем вероятен и идет за 1.56.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 2:1 в пользу «Баварии» — за 8.70;

• 2:0 — за 9.20;

• 3:1 — за 9.50.