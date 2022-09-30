30 сентября «Бавария» в восьмом туре чемпионата Германии примет «Байер». Игра состоится в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3», старт эфира — в 21.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Баварию» абсолютным фаворитом встречи. На победу мюнхенцев коэффициент 1.36, что приблизительно 73% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.20 (16%), триумф «Байера» можно зацепить за 7.70 (11%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 6200 рублей.

Считаете, что леверкузенцы продлят серию неудач «Баварии» в бундеслиге до пяти матчей? Вариант Х2 доступен за 3.30.

Эксперты уверены, что игра будет яркой и результативной, поэтому тотал больше 2.5 идет за смешные 1.27, а ТБ 3.5 — за 1.74.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.49, обратный исход — в 2.60.

«Бавария» будет очень злой, поэтому постарается выйти вперед уже в стартовые 45 минут. Победа хозяев в первом тайме и в матче предложена за 1.83.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о тотальном превосходстве коллектива Юлиана Нагельсманна: