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Сегодня, 19:15

«Бавария» — «Байер»: где смотреть матч бундеслиги 30 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Бавария» — «Байер» 30 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
Томас Мюллер.
Фото Global Look Press

30 сентября «Бавария» в восьмом туре чемпионата Германии примет «Байер». Игра состоится в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3», старт эфира — в 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
30 сент, 21:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Байер

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Баварию» абсолютным фаворитом встречи. На победу мюнхенцев коэффициент 1.36, что приблизительно 73% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.20 (16%), триумф «Байера» можно зацепить за 7.70 (11%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 6200 рублей.

Считаете, что леверкузенцы продлят серию неудач «Баварии» в бундеслиге до пяти матчей? Вариант Х2 доступен за 3.30.

Эксперты уверены, что игра будет яркой и результативной, поэтому тотал больше 2.5 идет за смешные 1.27, а ТБ 3.5 — за 1.74.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.49, обратный исход — в 2.60.

«Бавария» будет очень злой, поэтому постарается выйти вперед уже в стартовые 45 минут. Победа хозяев в первом тайме и в матче предложена за 1.83.

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Три наиболее вероятных точных счета говорят о тотальном превосходстве коллектива Юлиана Нагельсманна:

  • победа 4:1 идет за 8.50;

  • успех 2:1 — за 8.90;

  • 4:0 — за 9.70.

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