30 сентября в восьмом туре бундеслиги «Бавария» попробует обыграть «Байер», чтобы улучшить положение в турнирной таблице. Игра начнется в 21.30 по московскому времени на стадионе «Альянц Арена», в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции в 21.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Баварии» можно поставить за 1.36, это примерно 73% вероятности. Ничья предложена за 6.20 (16%), успех «Байера» — за 7.70 (11%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 6200 рублей.

Если считаете, что «Байер» наберет очки, поставьте на это за 3.30.

Сделайте котировки более привлекательными при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.84, Ф2(+1.5) — за 2.03.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.74.

Вариант «обе забьют» можно назвать «железным» — его оценили в мизерные 1.49.

«Бавария» вполне спокойно может забить минимум три мяча — ИТБ1 (2.5) предлагают за 1.79. А вот у «Байера» мало шансов даже на два мяча — ИТБ2 (1.5) идет за 2.80.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 4:1 в пользу «Баварии» за 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Байер»

«Бавария» не блещет в матчах бундеслиги. Настолько, что дала подержать первое место даже берлинскому «Униону» и отстает от верхней строчки на пять баллов. Впрочем, это не мешает считать мюнхенцев фаворитами каждого матча.

«Байер» пока расположился над зоной вылета с пятью очками, а еще леверкузенцы входят в топ-3 самых пропускающих команд лиги. Для в чем-то невезучей и явно недозабившей «Баварии» это настоящий подарок, голы в игре будут и в большом количестве.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.74.